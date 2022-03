Regional 03/03/2022 18:42 Fazendeiro reage a abordagem; saca arma e acaba morto pela PM em Colniza O fazendeiro Nilson Pires, 53 anos, foi morto após reagir a uma abordagem da Polícia Militar e tentar sacar uma arma de fogo que estava em sua cintura na tarde desta quarta-feira (02), em Colniza. Um revólver com cinco munições foi apreendido. Durante o atendimento à ocorrrência, populares se revoltaram contra os policiais militares que alvejaram o suspeito. Conforme a Polícia Militar, a guarnição estava em rondas pelo bairro Guariba, quando recebeu informações de que um homem estaria circulando pela região em uma caminhonete vermelha, exibindo uma arma de fogo. Com base nas informações, os militares se deslocaram para o endereço indicado e conseguiram localizar o veículo em frente a distribuidora de gás. A equipe solicitou que o motorista descesse do carro e colocasse a mão na cabeça, conforme procedimento padrão. Porém, ao descer, o condutor da caminhonete disse: “mão na cabeça p... nenhuma, não me toque, não rele em mim, se não vai dar merda, não ponha a mão em mim". Em determinado momento, o homem tentou sacar uma arma de fogo que estava em sua cintura. Os PMs revidaram e efetuaram quatro disparos em direção ao acusado, que foi alvejado e caiu no chão. O homem foi imobilizado e a arma retirada de sua cintura. Uma equipe de socorro médico do hospital da cidade foi acionada, mas o rapaz já estava em óbito. O local foi isolado e a Polícia Civil acionada para dar andamento à ocorrência. Consta ainda no boletim de ocorrência que, devido ao fato do suspeito ser uma pessoa bastante conhecida na região, o confronto causou revolta de alguns moradores. A equipe teve que acionar reforço para controlar a situação.

Voltar + Regional