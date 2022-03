A Polícia Civil prendeu dois adultos e apreendeu quatro dolescentes, nesta quinta-feira (03.03), em Juína, por envolvimento em um roubo seguido de morte que vitimou um idoso de 67 anos. O crime foi registrado na quarta-feira e causou comoção na cidade.

A vítima, João Luiz de Andrade Marques, foi encontrado morto em sua residência, no bairro Módulo 3, com mãos e pés amarrados e várias lesões no rosto. O filho da vítima acionou a polícia depois de entrar no imóvel e encontrar o pai sem vida e com diversos ferimentos.

Durante investigação para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio oriundo da Comarca de Tabaporã, a equipe de investigação da Delegacia Regional de Juína chegou ao alvo da decisão judicial, um rapaz de 22 anos. Os policiais o localizaram próximo ao terminal rodoviário da cidade, por volta da meia-noite desta quinta-feira. Ao ser abordado, não soube explicar aos investigadores a origem dos aneis que estavam com ele e tampouco o motivo de viajar naquele horário com destino a Cuiabá. Ele confessou como cometeu o crime em Tabaporã e em seguida foi encaminhado à Delegacia de Juína. Os aneis apreendidos foram reconhecidos pelo filho da vítima.

Durante apuração ao longo do dia, os investigadores da Delegacia Regional e da Delegacia Municipal chegaram à identificação de outro suspeito, um rapaz de 19 anos, que manteve contato durante a quarta-feira com o rapaz preso na rodoviária. No início da manhã desta quinta-feira, após diversas diligências na madrugada, os policiais chegaram a uma residência no bairro Módulo 4, onde mora uma adolescente de 15 anos. A garota estava usando uma corrente com pingente, idênticos às características de uma joia levada da vítima, além de outras peças encontradas na casa, como colar, relógios e moedas colecionáveis. Ela e outra adolescente de 14 anos informaram que haviam passado informações da casa do idoso aos demais suspeitos de praticar o crime.

Com base nas informações coletadas, os policiais chegaram a outra residência, onde localizaram quatro suspeitos, sendo dois, adolescentes. Na casa estavam uma espingarda de pressão, relógio e joia roubados, além de um cartão bancário do idoso. Além dos objetos, os policiais apreenderam na casa 11 porções de pasta base de cocaína e de maconha, balança de precisão. Um dos suspeitos relatou que dois adultos e um dos adolescentes teriam sido os autores do latrocínio.

O delegado regional de Juína, Marco Remuzzi, explica que o trabalho da Polícia Civil foi contínuo desde o momento em que a delegacia foi comunicada sobre o latrocínio e as equipes trabalharam durante toda a madrugada para chegar aos suspeitos.

Quatro adolescentes foram conduzidos por suspeita de envolvimento no crime, sendo duas garotas e dois rapazes, além de dois adultos presos em flagrante, de 22 e 19 anos. Outro jovem, de 20 anos, que estava na casa onde foram encontrados os entorpecentes será autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores.

Todos os suspeitos estão na Delegacia de Juína e serão ouvidos pelo delegado André Luiz Barbosa, responsável pela investigação do roubo seguido de morte. O Conselho Tutelar do município acompanhou os procedimentos dos adolescentes.

Morte de adolescente

Um dos adolescentes apreendidos, de 16 anos, relatou ainda aos policiais que ele e outros suspeitos teriam executado a tiros outro menor de idade, desaparecido desde a semana passada. Com base nas informações passadas, uma equipe da Polícia Civil seguiu até a MT-170, sentido ao município de Castanheira, para localizar o corpo da vítima, que estaria em uma mata, perto de um armázem da antiga Casemat.