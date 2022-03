Regional 04/03/2022 17:01 Só Notícias Carreta que teve vagão tombado na BR-163 em Sinop havia sido roubada; motorista ficou em cativeiro O caminhoneiro relatou que transitava pela BR-163 quando um VW Gol branco, com quatro ocupantes, ‘bloqueou’ o caminho e forçou a parada. O caminhoneiro, que prefere não se identificar, relatou que transitava pela BR-163 quando um VW Gol branco, com quatro ocupantes, ‘bloqueou’ o caminho e forçou a parada. Ele foi rendido, amarrado com uma camisa vermelha, fita adesiva, e colocado no porta-malas do carro. Um dos suspeitos estava com revólver calibre 38. Após percorrerem cerca de 15 quilômetros pela MT-220, que dá acesso a Juara, seguiram para a Estrada Nanci, parando em uma reserva de mata e mantendo a vítima em cativeiro, sendo liberada horas depois. Após o acidente, equipes da PRF conseguiram informar o proprietário através de sua documentação, que ainda estava carreta. Objetos usados pelos criminosos como chapéu, uma chave mestra para abrir portas e ignições também foram apreendidos. Os bandidos, no entanto, fugiram após o último vagão, carregado com 50 toneladas de soja, tombar na pista. O primeiro vagão não tombou e ficou fora da pista, bem como o cavalo mecânico. O caso ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Conforme Só Notícias já informou, um funcionário do setor de transportes e logística, procurou a polícia, ontem, informando que um criminoso teria assumido sua identidade e requisitado o frete para levar 50 toneladas de soja, avaliadas em R$ 134 mil.

