Regional 04/03/2022 17:07 G1 MT MT- Homem é espancado a pauladas por furtar pedaço de carne em mercado; veja vídeo Um morador de rua foi espancado na rua nesta sexta-feira (4), em Pontes e Lacerda, a 443 km de Cuiabá, após tentar furtar uma peça de carne de um mercado. Após o crime, ele foi seguido por pessoas que o espancaram com socos e pauladas, segundo a Polícia Militar. Um vídeo gravado por moradores mostra o momento em que ele é agredido na rua por três pessoas. A cena é forte. Essas pessoas não foram identificadas, mas o responsável pelo mercado foi conduzido à delegacia, com ferimentos nas mãos. Ele disse à polícia que reagiu à agressão do homem. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 11h, recebeu uma denúncia de que um homem estava sendo espancado na Avenida Florestina Azambuja. Ao chegar no local, a polícia encontrou o homem caído no chão, com a cabeça ensanguentada. As pessoas que passavam pelo local disseram que não viram quem tinha o agredido. A vítima foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e lá foram constatados ferimentos na cabeça e vários hematomas pelo corpo. Segundo a polícia, o homem tinha tentado furtado uma peça de carne de um supermercado e foi alcançado por funcionários do mercado já perto de um bar onde ele foi espancado com socos e um pedaço de madeira. O dono do supermercado relatou que depois que ele e os funcionários viram o homem saindo do mercado com uma peça de carne e o questionou. Nisso, segundo ele relatou à polícia, o homem o ameaçou com um canivete e o atingiu na mão direita e também teria dado uma pancada na cabeça dele. Em seguida, fugiu. Ele disse ainda que o homem foi encontrado por um grupo de pessoas que se disseram garimpeiros. Segundo o comerciante alegou à polícia, esse grupo teria espancado o morador de rua e que ele não conhecia essas pessoas. O responsável pelo supermercado foi encaminhado ao X pro local junto com a vítima.

Voltar + Regional