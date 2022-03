Regional 05/03/2022 06:52 G1MT Aripuanã: Policiais são investigados por festa em quartel com mulheres e bebida alcoólica no Carnaval Durante a festa, dois deles brigaram e trocaram socos. Por causa disso, eles mesmos registraram boletins de ocorrência, onde confirmam a festa na unidade. Quatro policiais militares são investigados por realizarem uma festa no quartel da polícia, do Distrito de Conselvan, em Aripuanã, a 976 km de Cuiabá, na segunda-feira (28), durante o Carnaval. Na festa, dois deles se desentenderam e trocaram socos. Por causa disso, eles mesmos registraram boletins de ocorrência, onde relataram a festa na unidade. A Polícia Militar informou que o 8º Comando Regional de Juína, a qual a unidade está ligada, abriu procedimento administrativo para apurar o caso. Um dos PMs que registrou boletim de ocorrência disse que o comandante da unidade organizou uma confraternização com carne assada e cerveja. Segundo o relato, antes da festa, o comandante foi quem convidou as três mulheres. O policial diz no boletim que não se interessou pelas mulheres e que foi dormir na casa ao lado da base. A mulher o acompanhou, mas, diante da negativa dele, ela voltou ao posto da PM. Depois disso, o soldado disse que, antes de dormir, notou que estava sem o carregador do celular e voltou até a unidade para buscar. Ao chegar na unidade, ele ouviu disse que um colega o xingou e então o agrediu. O soldado conta que foi ferido por três policiais que estavam na unidade. Na versão do outro policial, ele chegou ao quartel e bateu em outro PM, com socos e uma garrafada na cabeça, sem motivação aparente.

