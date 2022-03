Regional 05/03/2022 15:57 Homem é preso pela Polícia Civil por descumprimento de medida protetiva em Colíder Um homem suspeito de descumprimento de medida protetiva imposta pela Justiça teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na sexta-feira (04.03), pela equipe da Delegacia de Colíder. A ordem de prisão contra o suspeito de 46 anos foi decretada após a vítima de 34 procurar a delegacia, narrando o descumprimento de medida protetiva por parte do seu ex-convivente. Segundo a vítima, o suspeito não aceita o fim do relacionamento e mesmo diante da medida protetiva continua ameaçando a ela e seus familiares. Diante dos fatos apresentados, após a oitiva da vítima, a delegada Paula Gomes Araujo representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decreta pela Justiça e cumprida pela equipe de investigadores da Delegacia de Colíder. O suspeito foi localizado em seu local de trabalho e conduzido à delegacia para as providências necessárias, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

