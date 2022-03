Regional 05/03/2022 17:09 Bombeiros combatem incêndio em depósito de reciclagem em Lucas do Rio Verde Fotos: Cabo BM Vieira/13ªCBM-LRV Após três horas de trabalho ininterrupto, equipes do Corpo de Bombeiros (13CBM) em Lucas do Rio Verde, conseguiram conter um incêndio de grande proporção que atingiu uma empresa que comercializa materiais recicláveis. O sinistro aconteceu na tarde de ontem, sexta-feira (04) no Setor Industrial. De acordo com o Cabo BM Vieira, no barracão havia muito material inflamável, o que ocasionou um incêndio de grande proporção. Os militares tiveram apoio de duas viaturas de combate a incêndio e utilizaram aproximadamente 15 mil litros de água para conter as chamas. Apesar do susto e do prejuízo, não houve feridos. O fogo pode ter originado a partir de um suposto curto-circuito no sistema elétrico de uma das máquinas unitizadas para a prensa do material reciclável. Porém, somente uma perícia poderá confirmar as reais causas do início do fogo.

Voltar + Regional