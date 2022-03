Regional 06/03/2022 09:41 Só Notícias Homem soterrado em silo de soja é resgatado com vida por colegas de trabalho em Juara Foto: Só Notícias/arquivo Um homem, de 28 anos, sobreviveu após ser soterrado por aproximadamente duas horas, enquanto trabalhava em um silo de soja, nesta tarde, em uma fazenda localizada na MT-220 (cerca de 130 quilômetros de Sinop), sentido a cidade de Juara. A vítima foi resgatada pelos próprios companheiros de trabalho. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava realizando uma coleta de amostras, momento em que acabou afundando nos grãos. Ele teria caído na boca expulsora de grãos do silo, o que acabou ajudando na sua retirada. A vítima foi resgatada pelos colegas e recebeu os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros que chegaram logo em seguida. Ele apresentou dificuldades na respiração e estava sem o movimento dos membros inferiores, mas logo apresentou evolução. Ainda no início desta noite, ele foi entregue ao Hospital Regional de Sinop para passar por uma avaliação médica mais detalhada.

