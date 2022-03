O momento foi registrado por pessoas que passavam pela rua

Um vídeo do momento em que um caminhão de fossa é acionado para ajudar a controlar um incêndio tem circulado nas redes sociais na manhã deste sábado (5). As imagens foram publicadas pelo perfil "Um Critino da Pesada" no Instagram com a legenda de que foram feitas em Várzea Grande, no entanto, o boato foi desmentido, mas não é possível afirmar o local exato.

A cena foi registrada por populares que acompanhavam a situação. O fogo aparentemente tomou uma parte da rua próxima a um ponto de ônibus.

“Chamaram o limpa fossa. Tão jogando m*rda, tu é doido, não acredito não”, diz o homem que filmou o momento.

Confira o vídeo: