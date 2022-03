Regional 06/03/2022 12:32 Gazeta Digital Três apostas de Mato Grosso acertam 5 números da Mega Sena e levam R$ 200 mil Por pouco, três mato-grossenses quase acertaram os seis números da Mega Sena, no último sorteio realizado no sábado (5). Por terem jogado 5 números, os apostadores levarão a bolada de R$ 200 mil pra casa, segundo cálculos da loteria. Os números sorteados foram: 16 - 17 - 18 - 28 - 35 - 47. Cerca de 155 pessoas acertaram cinco números. Destes, três são de Mato Grosso. As apostas são de Poxoréu (Lotérica Poxoréo), Cuiabá (Lotérica Três Américas) e Rondonópolis (Lotérica Sorte Sua). Conforme informações da Caixa Econômica, ninguém acertou os seis números do prêmio principal, que estava acumulado em R$ 90 milhões. Agora, o valor subiu para R$ 107 milhões no próximo concurso.

Voltar + Regional