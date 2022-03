Regional 06/03/2022 15:34 G1MT Viatura atropela pedestre e policiais são atacados com tijoladas e pedradas Os moradores do Bairro Jupiara, em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá, arremessaram garrafas de vidro e pedras em um carro da Polícia Militar, neste domingo (6), após a viatura ter atropelado um jovem. A Polícia Militar informou por meio de nota que a equipe realizava o patrulhamento com viatura no local que normalmente ocorrem aglomerações nos finais de semana. Quando a viatura passava em frente a um bar, uma pessoa atravessou a rua correndo, sendo atingido pela viatura. De imediato, os policiais prestaram ajuda a vítima. Enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um grupo de pessoas começou a ofender os policiais, gerando confusão e arremessando objetos que danificaram a viatura . De acordo com a polícia, eles foram até o bairro após receber informações de que havia alta aglomeração de pessoas por ter vários bares no local. Após passar em um quebra-molas, um jovem atravessou a rua sem faixa de pedestre. A viatura atingiu o rapaz que caiu no solo. Os policiais acionaram o Serviço ide Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar atendimento médico à vítima. A equipe do Samu esteve no local e realizou o atendimento do jovem, o encaminhando para o hospital municipal. De acordo com a PM, cerca de 200 pessoas que estavam no local começaram a arremessar garrafas de vidro, pedras e tijolos nos policias. Um sargento foi atingido por um tijolo no peito, mas não se feriu Já o carro teve diversos danos como a lanterna traseira quebrada, o para-brisa e capô. A polícia informou que o a vítima teve um corte no nariz e uma lesão na perna. Confira a nota da Polícia Militar na íntegra: A Polícia Militar, por meio do 11° Comando Regional de Primavera do Leste, informa que na madrugada deste domingo (6) de março, uma equipe da PM em Campo Verde, realizava o patrulhamento com viatura no bairro Jupiara, local que normalmente ocorrem aglomerações nos finais de semana devido a grande quantidade de bares. Quando a viatura passava em frente a um desses bares, uma pessoa atravessou a rua correndo, sendo atingido pela viatura, apesar da baixa velocidade. De imediato, os policiais prestaram ajuda a vítima e solicitaram o atendimento médico da equipe do Samu. Enquanto os policiais aguardavam a chegada do SAMU, um grupo de pessoas que estava ingerindo bebidas alcoólica no bar, passaram a se alterar com os policiais; passando a hostilizar e ofender os policiais, gerando uma grande confusão, ainda arremessaram objetos que danificaram a viatura da PM. Devido a situação, os policiais solicitaram reforços no local e a situação foi controlada, sendo possível fazer o socorro com segurança. A pessoa envolvida no acidente de trânsito foi levada até unidade médica, onde foi constatada apenas escoriações leves na perna, recebendo alta médica e levada até sua casa. O 11° Comando Regional lamenta o ocorrido com a vítima, e informa que serão realizadas operações de segurança pública no local visando restabelecer a ordem, garantir a segurança da população e o cumprimento da lei, de modo que fatos como este não se repitam. O 11° CR destaca ainda que irá abrir procedimento administrativo para apurar o caso.

