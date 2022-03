Regional 07/03/2022 07:06 Redação I Nativa News Homem descobre traição esfaqueia e atira contra suposto amante da esposa em Nova Santa Helena Foto: arquivo I Nativa News Após descobrir traição da esposa, homem de 26 anos tentou contra a vida do amante usando uma arma branca e acabou detido. O caso foi registrado em uma fazenda, zona rural do município de Nova Santa Helena. A vítima foi socorrida por terceiros e levado ao Hospital. Conforme registro da Polícia Militar, o caso aconteceu em uma fazenda localizada a cerca de 90 quilômetros do núcleo urbano do município, no local os militares foram informados do socorro prestado à vítima e identificaram o suspeito, que após golpe com arma branca, ainda efetuou um disparo de arma de fogo, que não atingiu o suspeito. Para a guarnição o suspeito relatou que descobriu que a vítima estava tendo um caso amoroso com a sua esposa, foi buscar satisfações quando se iniciou uma discussão e a vítima então disse que havia acabado de manter relações com a mulher, momento em que houve a tentativa de homicídio. Diante os fatos o homem foi encaminhado para registro do caso e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba para as providências que o caso requer. A vítima é um jovem de 20 anos, seu estado de saúde não foi informado.

Voltar + Regional