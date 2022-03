Regional 07/03/2022 10:16 Djeferson Kronbauer - Powermix Nova Mutum: Homem é decapitado por colega de trabalho durante briga em alojamento Foto: Djeferson Kronbauer/Power Mix Um homem identificado como José Rafael dos Santos, 29 anos, foi morto a paulada e teve a cabeça decapitada após se envolver em uma briga com um colega de trabalho, o fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (07), por volta das 02h20, em um alojamento na zona rural, próximo ao posto Maria e José, em Nova Mutum/MT. Segundo informações a vítima estava bebendo com o suspeito, quando se desentenderam e começaram a brigar, em um determinado momento a vítima pegou um facão e partiu para cima do suspeito, que arrumou um pedaço de pau e partiu para cima de José, vindo a desferir uma paulada em sua cabeça. Após a vítima cair ao solo o suspeito continuou desferindo pauladas a ponto de desfigurar o rosto da vítima e não satisfeito pegou o facão e cortou sua cabeça. Após o crime colocou o corpo da vítima em um carrinho de mão, pegou sua cabeça e saiu mostrando para os demais colegas do alojamento, dizendo “Olha ai o que acontece com quem mexe comigo, eu mato mesmo.” A Polícia Militar esteve no local com uma equipe do Corpo de Bombeiros, o autor do homicídio, P.M.S, 41 anos, ao avistar a guarnição tentou fugir, porém acabou detido pela PM. A Polícia Civil foi informada do crime e acionou a Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC, de Sorriso/MT, que se encontra no local realizando a pericia. O facão utilizado para decapitar a vítima foi encontrado na pia da casa, massa cefálica foi encontrada espalhada em volta do alojamento.

