As crianças estavam no banco de trás. No banco do passageiro, ao lado da motorista, estava outra mulher, que sobreviveu e foi socorrida. Ela foi levada ao Hospital Vale do Guaporé. A família morava em Jauru, cidade também localizada na região noroeste. Além de bater de frente com o caminhão, o carro de passeio da família foi atingido na traseira por um veículo utilitário.

As vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local do acidente.