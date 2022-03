Regional 07/03/2022 16:45 Seduc abre inscrição para adesão de escolas ao Programa ERA Programa direciona ações para que os servidores possam lidar melhor com situações do trabalho relacionadas ao corpo e mente A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), por meio da Coordenadoria de Saúde e Segurança (COSS), abriu as inscrições para adesão das unidades escolares ao Programa Educação para Redução do Absenteísmo (ERA) em 2022. O período de adesão começa nesta segunda-feira (07.03) e vai até 25 de março. O programa envolve as 15 Diretorias Regionais de Educação (DREs) e as 701 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino. O líder do ERA, Cleuber Cristiano de Sousa, destaca que as ações são destinadas a todos os servidores das escolas, desde o apoio, técnicos até os professores.“Diretores, coordenadores, assessores pedagógicos e demais profissionais do polo de cada DRE precisam se articular para o início das atividades no dia 04 de abril”. O Programa ERA é composto por ações de intervenção e prevenção para atender às necessidades em diminuir o índice de absenteísmo, afastamentos para tratamento de saúde e readaptação de função. Envolve atividades relacionadas às ações Laboral, Vida Saudável, Prevenção para a Aposentadoria Saudável, Socioemocional, Psicossocial, Bem-estar, Calendário da Saúde em Educação, Acolhida no Ambiente de Trabalho, Segurança no Trabalho, Ensino em Nutrição, Ensino em Saúde Vocal, Ergonomia e Ergopsicomotricidade. Esse trabalho contribui com a pontualidade e assiduidade no cumprimento das obrigações, reduz o afastamento para tratamento de saúde, além de promover a readaptação dos servidores que retornam de licenças do trabalho. Cleuber Cristiano observa que, além do ganho social e emocional, há o benefício econômico. “É uma via de mão dupla. Ganha o servidor e ganha a Secretaria de Educação”. Para realização das atividades, a equipe da COSS analisará a liberação de carga horária semanal adicionada de até 10 horas aos profissionais de Educação Física já lotados em cada unidade escolar. Essa ampliação da carga horária seguirá as diretrizes já definidas por meio de Nota e Orientação Técnica da Seduc. “Objetivamos trazer um direcionamento para que os profissionais da educação e colaboradores possam lidar melhor com situações do trabalho relacionadas ao corpo e mente. Quando for detectada a necessidade de um atendimento mais direcionado, esse servidor será encaminhado para a rede de saúde”, explica Marly Souza Faria, superintendente de Desenvolvimento, Aplicação, Saúde e Segurança.

