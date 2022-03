Regional 08/03/2022 06:59 Indicação pede pavimentação da MT-208 entre Nova Guarita a Terra Nova do Norte O deputado Ulysses Moraes (União) apresentou uma indicação de n° 290/2022 sobre a necessidade de pavimentação asfáltica da Rodovia MT-208, que liga a cidade de Nova Guarita a Terra Nova do Norte. Conforme moradores da região, a rodovia encontra-se em uma situação precária. “Se não é possível investir em todas, que ao menos se invista nas rodovias estaduais que realizam o escoamento da produção, a exemplo do trecho da MT-208 que liga a cidade de Nova Guarita a Terra Nova do Norte, facilitando o comércio entre as regiões”, disse Moraes. Vale destacar que a recuperação das estradas é muito importante e visa atender a necessidade dos produtores rurais dando condições de trafegabilidade no escoamento da produção agrícola e, sobretudo, possibilitando o escoamento da pecuária, notadamente a soja e o gado de corte e leiteiro. “Agora vamos continuar cobrando o governo para que solucione o problema daquele local. Precisamos garantir mais segurança para aqueles que trafegam diariamente pela referida rodovia”, finalizou o deputado. A Indicação foi apresentada e provada em votação única na Sessão Ordinária do dia 9 de fevereiro.

