A colisão foi, há pouco, envolvendo uma Scania 113 vermelha, uma Iveco Stralis branca e um VW 11.180 branco, ambos com placas Brasil, no quilômetro 831 da rodovia federal, nas proximidades do bairro São Cristóvão. Não houve registro de feridos.

De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodovia, a pista no sentido Norte está totalmente bloqueada e o tráfego está sendo desviado para a via marginal. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão e um dos veículos apresenta vazamento de óleo sobre a pista. A ocorrência ainda está em andamento.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também está no local, colhendo as informações para registro de um boletim de ocorrência. As causas serão apuradas. Com o impacto, a Scania ficou com a cabine completamente destruída. A Iveco teve danos em um dos semirreboques.