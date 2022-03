Regional 09/03/2022 07:15 G1MT Município de MT pode perder 800 doses de vacina por baixa procura Araputanga afirma que cerca de 1.200 pessoas ainda não tomaram a segunda dose dos imunizantes contra Covid-19. O município de Araputanga, a 371 km de Cuiabá, corre risco de perder 800 doses de vacinas contra Covid-19. A prefeitura afirma que 676 pessoas ainda não completaram a vacinação com dose da AstraZeneca e há risco da perda dos imunizantes por conta do prazo de validade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal precisam procurar um posto de vacinação até o dia 22 de março para evitar o vencimento dos imunizantes. A orientação da vigilância diz que, independente do tempo, é necessário completar o esquema vacinal. Quem perdeu o prazo de oito semanas para a segunda dose pode procurar a unidade de saúde do município e completar o esquema vacinal. Segundo o município, a maior parte do público que não completou o esquema vacinal com a AstraZeneca tomou a primeira dose do imunizante em julho de 2021. "Esse pessoal deveria ter tomado a segunda dose entre setembro e outubro", disse a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Rafaela Feliciano. De acordo com a Vigilância, são 425 adolescentes ainda não completaram o esquema vacinal com segunda dose do imunizante da Pfizer. Rafaela afirma que o município prepara uma ação de busca ativa nas escolas e assim conseguir completar o esquema vacinal dos adolescentes. Outras 98 pessoas estão sendo convocadas para tomar a dose de reforço do imunizante da Janssen. "O município já recebeu do estado todas as doses. Todos os meses fazemos ações para chamar a população. Essas vacinas têm prazo e pessoas correm risco de ficar sem os imunizantes, já que temos o prazo de validade", disse.

Voltar + Regional