Regional 09/03/2022 08:09 Nortão Online Peixoto de Azevedo: Polícia prende foragido de presídio que planejava assaltar agência bancária A Polícia Militar de Peixoto de Azevedo conseguiu agir rapidamente em continuidade à ocorrência que frustrou o arrombamento de um banco no município. Na ocasião foram presos 02 suspeitos com vários equipamentos para cometer o crime. A agência regional de inteligência do 15° Comando Regional informou que o mentor do crime seria um homem conhecido pela polícia e que seria fugitivo do presídio de Varzea Grande. Ele possuía envolvimento com uma “tornozelanda” de Peixoto. A mulher estava com a tornozeleira desligada. Diante das informações recebidas, os policiais ficaram cientes de que os suspeitos poderiam estar no bairro Aeroporto. Em uma das rondas pela rua santa isabel, visualizaram o suspeito foragido saindo pelo portão da frente. Ao perceber a viatura policial, o suspeito correu para os fundos da residência tentando fugir, mas foi detido. O restante da quadrilha estava no interior da residência. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

