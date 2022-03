Regional 09/03/2022 16:25 Só Notícias Acidente deixa uma pessoa morta e outras 3 feridas na BR-163 em Nova Mutum Foto: TV Cidade Nova Mutum A mulher que faleceu, esta manhã, na colisão entre um GM Ônix e uma carreta Scânia é Marcela Miranda e tinha 35 anos. Ela residiria em Brasília e estava em Mato Grosso a trabalho. O corpo está na Funerária Renascer em Mutum e deve ser trasladado nesta quinta-feira. Marcela era passageira do carro. O motorista ficou preso às ferragens, foi retirado pelos bombeiros e levado, em estado grave, ao hospital em Mutum. Não há informação do estado de saúde dele e de outras duas ocupantes que também foram encaminhadas para atendimento. Uma hipótese a ser investigada é que o carro teria rodado na pista e houve a colisão com a carreta, carregada, que estava em sentido contrário. Conforme Só Notícias já informou, com o impacto, o Ônix saiu da pista e ficou com a traseira muito danificada. O carreteiro não se feriu.

