Regional 10/03/2022 08:03 Folha Max Apostador de MT crava 15 números, mas leva "apenas" R$ 74 mil Prêmio total foi dividido entre 18 sortudos pelo país A Lotofácil teve 18 apostas vencedoras no concurso 2466, realizado hoje (09). Uma delas foi uma aposta simples registrada na Lotérica Sua na cidade de Rondonópolis que receberá R$ R$ 74.680,51, assim como os demais bilhetes premiados pelo país. As dezenas reveladas foram: 01-02-05-07-08-09-12-13-14-17-19-20-21-24-25. O sorteio de hoje da Lotofácil também contemplou outros 603 bilhetes com 14 acertos. Segundo o banco, a premiação nessa faixa ficou em R$ 667,75 por bilhete. A arrecadação total da Lotofácil 2466 foi de pouco mais de R$ 19,1 milhões, segundo a Caixa. O sorteio ainda contou com 13.905 vencedores na faixa dos 13 acertos, 139.769 acertaram 12 números e mais 694.343 fizeram 11.

