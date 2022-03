Regional 10/03/2022 09:25 Arão Leite/J. Cidade AÇÃO DA PM: Ladrões são presos após roubo praticado no município de Carlinda A prática de um roubo no município de Carlinda não terminou bem para três ladrões no município de Carlinda. Eles foram reconhecidos, denunciados e presos. Os elementos tem 23 anos (dois) e 24 anos. O crime foi praticado durante a madrugada de sábado quando os três passavam na rua e viram um jovem por volta das 3 horas da manhã em frente a uma empresa. A vítima disse que estava usando sinal de internet, mas acabou sendo levada até uma parte escura da rua e foi espancado até que desse dinheiro aos bandidos. Os indivíduos que estavam de carro saíram levando mais de R$ 600. Ainda ameaçaram a vítima dizendo que se comunicasse algo à Polícia, voltariam para mata-lo, pois faziam parte de uma facção criminosa. Só que o caso foi denunciado à PM que fez diligência e descobriu que parte do dinheiro já tinha sido gasto em um estabelecimento e que um dos principais suspeitos estaria em sua casa na Comunidade Del Rey.

A diligência foi feita no endereço e o bandido encontrado no quarto, escondido embaixo da cama. Mais de R$ 400 ainda foram recuperados. O dinheiro estava escondido dentro do guarda roupas e o bandido revelou o paradeiro dos dois comparsas, uma rua próxima também na Comunidade Del Rey. Todos os três terminaram presos.

