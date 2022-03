Regional 10/03/2022 16:07 JUÍNA NEWS Chuva deixa comunidades rurais isoladas em Juína Foto: Divulgação Com as fortes chuvas que caíram durante a madrugada e também na manhã desta quinta-feira, comunidades da zona rural do município de Juína, ao noroeste de Mato Grosso, estão isoladas devido as enchentes dos córregos e rios e rompimentos de alguns bueiros.

Em entrevista, o secretário da SINFRA de Juína, Jonatas Plínio disse que um alerta da defesa civil foi emitido para alguns municípios de Mato Grosso incluindo Juína, que no mês de março recebeu um volume de chuvas bastante elevado, fazendo com que os rios que já estavam cheios, transbordassem ainda mais causando alagamentos no rio Vermelho que fica na MT 183, rompimento de bueiros e outros problemas causados pelo volume de água que passaram acima das pontes.

A situação também é semelhante na Linha 04, que teve alguns rios, inclusive o rio Vermelho que passa próximo a comunidade São Geraldo, transbordado a ponto de não enxergar grande parte da estrada, deixando as pessoas que precisam transitar nessas linhas isolados temporiamente.

O secretário pediu para que os sitiantes que moram nessas localidades, esperem para que o volume de água baixe, e a equipe da SINFRA que já está em campo, possa avaliar os danos causados pelas enchentes e viabilizar reparos garantindo aos moradores mais segurança, evitando riscos para a saúde e para a vida, e disse ainda que tão logo as chuvas derem trégua, todas as estradas rurais que sofreram danos com as chuvas receberão reparos emergências, porém, ressaltou a necessidade de se ter um tempo firme para que os trabalhos sejam concluídos com êxito, sem desperdiçar materiais.

