Regional 10/03/2022 18:46 Redação I Nativa News PARANAÍTA Suspeito de estupro é preso em flagrante, após buscas da Polícia Civil Policiais civis de Paranaíta e de Nova Bandeirantes prenderam em flagrante nesta quarta-feira (09.03) um homem de 24 anos por estupro e roubo contra uma vítima de 39 anos. O crime ocorreu na noite de terça-feira (08), em Paranaíta, quando a vítima fazia caminhada em uma via pública da cidade. O criminoso a abordou violentamente, próximo à academia popular, disse que era um assalto e a mandou que permanecesse quieta. Depois, passou a enforcar a vítima e a arrastou até uma área de mato, onde praticou o abuso sexual. Posteriormente, o criminoso ainda foi com a vítima até a casa dela, constantemente a ameaçando, roubou um valor em dinheiro e a obrigou a acompanhá-lo até uma avenida da cidade, dizendo que a mataria caso ela o denunciasse, e depois fugiu. Leia Mais: Paranaita: Vítima procura polícia e denuncia estupro durante caminhada A vítima conseguiu procurar socorro e foi encaminhada ao hospital, que acionou a polícia. A equipe da Delegacia de Paranaíta iniciou as diligências para identificação do suspeito e encaminhamento da vítima para exames periciais. Durante as buscas contínuas, os policiais receberam informações de que o criminoso teria fugido para Nova Bandeirantes. Em buscas na cidade, os investigadores o localizaram, tentando se esconder, na casa de familiares. Com a permissão da propietária da residência, os policiais entraram no local e encontraram o suspeito debaixo de uma cama. Encaminhado à delegacia, ele foi autuado em flagrante por estupro consumado e roubo. O delegado Antenor Junior Pimentel representou à Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Ele responde a ações penais nas Comarcas de Alta Floresta e Paranaíta.

