Regional 11/03/2022 06:13 MT - Picape capota durante ultrapassagem, bate de frente com carreta e dois morrem Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (10) na MT-222, que dá acesso ao município de Juara. Uma ultrapassagem mal sucedida causou um acidente grave entre três veículos na MT-220, que dá acesso ao município de Juara, e deixou dois homens mortos na noite desta quinta-feira (10). A identidade das vítimas ainda não foi informada. De acordo com o site Só Notícias, testemunhas informaram que um Fiat Strada tentava fazer uma ultrapassagem quando atingiu a traseira de uma caminhonete Ford F400, que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, a picape capotou e bateu de frente com carreta, carregada com adubo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando os militares chegaram já encontraram uma das vítimas sem os sinais vitais. A segunda vítima foi socorrida por populares, que encontraram a ambulância dos bombeiros. O ferido foi remanejado para o veículo dos bombeiros, mas ele não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital. O motorista da carreta teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Os ocupantes do Ford F4000 não se feriram. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil foram acionadas para iniciar as investigações. Os peritos analisaram todo o perímetro do acidente e as condições em que o corpo foi encontrado. Um laudo técnico deve apontar detalhes da batida e ajudar na apuração do caso. Imagens mostram a Strada - que tinha logo de uma empresa de sucatas - completamente destruída. A frente da carreta também ficou muito danificada.

