Regional 11/03/2022 08:05 G1 MT Lucas do Rio Verde: Proprietários de pet shop que funcionava como ponto de venda de drogas são presos Dois proprietários de um pet shop que funcionava como fachada para um ponto de venda de drogas foram presos, nesta quinta-feira (10), em Lucas do Rio Verde, a 353 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o pet shop ficava no Bairro Rio Verde. Após as investigações de que seria um possível ponto de venda de drogas, a Polícia Militar solicitou um mandado de busca no estabelecimento. No local foram encontrados 10 kg de maconha, 1,5 kg de cocaína e 4 kg de pasta base de cocaína, além de 50 munições. A droga ficava escondida em caixas de ração para animais.

