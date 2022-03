Regional 11/03/2022 20:00 Lucas do Rio Verde é premiada por eficiência na aplicação de vacinas Lucas do Rio Verde aparece novamente em destaque no Programa Imuniza Mais MT, do Governo do Estado. A classificação se deve às avaliações de desempenho e metas de cobertura na vacinação contra Influenza e contra Covid-19 até fevereiro deste ano. Esta é a segunda etapa do programa e a premiação prevista é de R$ 7,77 milhões, considerando o desempenho dos 141 municípios. As cidades com melhor performance, entre 90% e 100% de cobertura vacinal contra a Covid-19, Influenza e outras doenças, receberam selos bronze, prata, ouro ou diamante. Neste ano, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, Lucas do Rio Verde alcançou 94,88% de cobertura contra a Covid-19, levando em consideração primeira e segunda doses contra o coronavírus. Já contra a Influenza, o desempenho foi de 93,30%. Pelo Selo Bronze, na categoria acima de 30 mil habitantes, o município luverdense receberá R$ 150 mil. Na primeira etapa, a premiação foi de R$ 200 mil pelas metas de vacinação contra Covid-19 e contra Influenza até 31 de setembro de 2021. “Esse reconhecimento é reflexo do trabalho desenvolvido em conjunto, especialmente, pelos servidores da atenção primária, do contato direto com os luverdenses. Agradecemos a todos pela dedicação, pelas horas destinadas à aplicação das vacinas, sejam elas em dia de semana e até finais de semana, e também pela organização das campanhas. A prevenção avança no município graças ao trabalho desses profissionais e tantos outros envolvidos no processo”, destacou a secretária de Saúde, dra. Fernanda Heldt Ventura O Programa Imuniza Mais MT, lançado em julho de 2021 pelo Governo do Estado de Mato Grosso, tem o objetivo de aumentar o índice de vacinação junto à população contra as doenças que dispõem de imunobiológicos, de maneira que o Estado alcance as metas das campanhas estipuladas pelo Ministério da Saúde. “Vamos continuar avançando, incentivando a prevenção e sensibilizando a população sobre a importância de manter a carteirinha em dia. Disponibilizamos horários alternativos, temos agenda de vacina semanal e a equipe tem reforçado a busca ativa aos faltosos para que todos possam receber os cuidados necessários. Nosso trabalho continuará firme para garantir a imunização de todos que precisam”, salientou a coordenadora da Vigilância em Saúde, Cláudia Engelmann, Para a próxima semana, a Secretaria está organizando um Dia D de atualização de vacinas de rotina. Os detalhes serão divulgados em breve.

