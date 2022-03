Regional 12/03/2022 12:03 Matupá: homem é perseguido, atropelado e ainda leva tiro no pescoço A madrugada de ontem foi tensa em Matupá. Um homem de 38 anos foi perseguido, atropelado e levou um tiro no pescoço. O fato ocorreu no bairro Jardim das Flores, . A bala ficou alojada e ele segue internado em estado grave. A polícia já identificou o autor do crime e segue na busca por ele. Passava da 1h quando a Polícia Militar foi acionada por populares via 190 para relatar que uma pessoa foi baleada na rua, mas que já estava sendo socorrida pela ambulância e encaminhada ao Hospital municipal. Segundo os populares, o autor do crime estava em uma S10. Ele aproveitou o momento que a vítima saiu de um bar, a atropelou e em seguida, com o homem caído no chão, efetuou o tiro que atingiu o seu pescoço. Equipe foi para o hospital e encontrou uma testemunha, que confirmou a versão. Ela e a vítima estavam bebendo no mercado quando o suspeito chegou armado. Mas, ele não sacou a arma ao ver a testemunha – inclusive teria se espantado por conhecê-la. Mas, depois de algum tempo, quando a vítima saiu do local, ele foi atrás e cometeu o crime. Sabe-se que a vítima já tinha denunciado o suspeito por ameaça e tentativa de homicídio. Polícia está fazendo buscas em fazendas da região. (Com informações do Gazeta Digital)

Voltar + Regional