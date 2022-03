Regional 13/03/2022 07:40 Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques Veículo atinge outro estacionado e capota em frente a hospital em Sinop Foto: Divulgação Um utilitário Fiat Strada capotou, esta tarde, na avenida dos Flamboyants, no bairro Jardim Botânico, em frente ao hospital Santo Antônio. Antes de capotar, o veículo ainda atingiu um um VW Gol vermelho. Segundo testemunhas, o utilitário trafegava sentido avenida das Itaúbas, quando acabou batendo no Gol, que estava estacionado. Em seguida, houve o capotamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motorista da Strada. O condutor teve diversos ferimentos. Ele relatou que tentou desviar de um motociclista e acabou perdendo o controle da direção. Essa versão passa a ser apurada. A Polícia Militar esteve no local e registrou o acidente. O utilitário foi retirado por uma empresa de guincho.

Voltar + Regional