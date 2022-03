Regional 13/03/2022 07:50 Nortão Online PM prende acusado de homicídio e outros crimes em Terra Nova do Norte Um jovem de 18 anos, acusado de vários crimes no Nortão, foi preso pela Polícia Militar em Terra Nova do Norte, nesta sexta-feira. Os policiais, em ação conjunta com a Polícia Civil, realizaram diligências no bairro Jardim América, próximo ao Mercado Kelly, onde localizou e prendeu o rapaz que é acusado de um latrocínio, um homicídio e dois roubos. Todos esses crimes foram praticados em Terra Nova do Norte. O suspeito foi conduzido à delegacia de Polcia Civil ficando a disposição da justiça.

