Um ônibus da linha 301, do transporte coletivo municipal, pegou na tarde deste domingo (13), no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá. Ninguém se feriu. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), o incêndio iniciou por volta das 14h. O motorista evacuou o veículo e tentou conter as chamas com auxílio de um extintor de incêndio. No entanto, o fogo acabou se alastrando.



Nas imagens registradas por populares é possível ver o ônibus em chamas, próximo a uma residência. Moradores da região se arriscaram para retirar os automoveis que estavam estacionados próximo ao itinerário, que foi totalmente consumido pelo fogo.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência no local e a via precisou ser parcialmente interditada para o trabalho da equipe. Ainda segundo a Semob, ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A pasta também informou que agentes estiveram no local para fazer a sinalização da pista.