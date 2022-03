Regional 13/03/2022 16:54 ALLAN MESQUITA Gazeta Digital Guarantã do Norte: Motorista morre eletrocutado ao encostar caçamba em fio de alta tensão Foto: Reprodução O motorista Carlos Sbardelatti, de 52 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava a lona de uma carreta basculante, numa fazenda em Guarantã do Norte. De acordo com as informações, o acidente ocorreu neste sábado (12), quando o trabalhador se preparava para descarregar uma carga na propriedade. Durante o serviço, o condutor ergueu uma das caçambas, que acabou atingindo um fio de alta tensão. Com a descarga, o caminhoneiro foi arremessado a alguns metros e faleceu instantes depois. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. Um funcionário da fazenda, que auxiliava Carlos no serviço, também acabou sendo atingido pela descarga elétrica. Ele chegou a ficar desacordado, mas foi socorrido e encaminhado para o hospital. O corpo de Carlos será sepultado neste domingo (13).

