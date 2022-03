A Justiça Eleitoral fez, na manhã de quinta-feira (10.03), a retotalização do resultado das eleições proporcionais (cargos de vereadores) do município de Carlinda, realizadas em 2020. O procedimento ocorreu na sede do Cartório Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral, localizado em Alta Floresta.



O procedimento de retotalização foi realizado em virtude da declaração de nulidade dos votos atribuídos ao Partido Progressista de Carlinda em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), em conformidade com o disposto no art. 216, § 1º, da Resolução TSE nº 23.611/2019.



O candidato Almício Costa Freire teve 155 votos válidos computados, enquanto Francisco Robério Gomes Alencar recebeu 126 votos válidos, sendo que ambos foram eleitos por média. Eles assumirão as vagas até então ocupadas por Gilberto Pisklevitz e Idamasio Barboza do Nascimento.



Os demais candidatos, Wilson Antonio Evangelista, Joana Gregório de Lima Obuti, Manoel Rodrigues de Sousa, José Cláudio de Souza Franco, José Henrique Bertipaglia, Claudemir Aparecido Berion e Jorge Xavier de Lima, continuam nos cargos de vereadores.