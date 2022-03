Regional 14/03/2022 07:50 Nortão Online Homem morre após cair com veículo dentro de rio em Colíder O morador de Colíder, Ambrósio Alves de Souza, 63 anos, morreu na noite deste domingo, após o veículo que ele conduzia, um Fiat Uno, cair no rio Carapá. De acordo com os indícios, ele perdeu o controle do veículo, saiu da estrada e caiu no rio, na altura da ponte. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os mergulhadores realizaram diversos mergulhos. Pouco tempo depois, localizaram o corpo, já sem vida. Estava fora do carro, enroscado em galhos de árvores. A Politec foi acionada. A Guarda Municipal de Trânsito registrou o acidente.

