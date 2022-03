Regional 14/03/2022 18:42 Gazeta Digital ‘Chegou o fim e veio a óbito’, diz morador de casa histórica que caiu durante chuva João Vieira “Tem 300 anos essa casa, é histórica. Não tem processo de reforma, ela chegou e veio o fim. Veio a óbito”, atestou o atual morador da casa, que fica no encontro das ruas Antonio Corrêa e Batista das Neves, no Centro de Cuiabá. O artista plástico Aleixo Cortez viu o imóvel ruir, nesta madrugada de segunda-feira (14), junto com suas artes.

Localizado atrás da Paróquia Nossa Senhora da Boa morte, o casarão faz parte do Centro Histórico e é tombado pelo Iphan. Entretanto, já corria risco de desmoronar há alguns anos.

O artista plástico mora de favor no local há 5 anos. Durante esse tempo, foi convivendo com a deterioração do patrimônio.

“Eu moro de favor, porque vendo meus quadros baratinhos, de R$ 100, R$ 200, R$ 400... Quando não vende nada, não faço nem R$ 100 ou R$ 200 por mês. Quando faço R$ 500 por mês, dá nem pra firmar um compromisso sério de pagar aluguel. Como morei de favor aí 5 anos, a chuva veio, arrebentou tudo e acabou tudo ai”, conta.

A Defesa Civil compareceu na residência e interditou o local. O órgão informou que um pluviômetro instalado na sede da Prefeitura Municipal registou volume de 112 milímetros de chuva, índice considerado altíssimo para o período. O adobe da casa, que não passou por reformas e reestruturação, não resistiu e cedeu à chuva. Conforme Aleixo, era por volta de 1h, quando o imóvel começou a desabar. Por sorte, ele dormia nos fundos e não foi atingido pelos escombros.

“Eu não morri ai dentro porque Deus me livrou”, disse. “Com a chuva intensa que caiu, como não tinha nenhum processo de reforma, ela veio a óbito. Só sobrou os escombros. Eu estava dormindo no fundo, não tinha mais nada, telhado, nem nada”.

Após o desmoronamento, o artista plástico perdeu R$ 6 mil, além de não ter onde morar. “Já perdi mais de R$ 6 mil de material, o que eu vou fazer? Vou acabar com tudo, vou ter que pagar aluguel contínuo, negócio firmado de R$ 1 mil por mês aqui no Centro, que é muito caro... Perdi todos os meus materiais, vou ver o que posso fazer”, lamenta.

Por enquanto, está abrigado na casa de um vizinho, que mora aos fundos do imóvel que sucumbiu. “O único jeito é acabar com tudo o que eu tenho e morar no meio da rua, é isso ai”.

Vizinho de Aleixo, o pedreiro Alexandre Gonçalves observa o trator da prefeitura retirando os escombros da casa que caiu. Ele herdou a residência da mãe, que tinha uma marmitaria no local. “Ai tudo é dos Muller e minha mãe sempre trabalhou com a família Muller. Essa ai já foi reformada [a casa dele], só que tem aquela parede ali que é perigoso, se o cara for puxar ai e cair”, relata.

O imóvel

O tradicional imóvel pertenceu ao fazendeiro Manoel Pereira Cuiabano, e também foi lar de Jejé de Oyá. Essa não é a primeira vez que um casarão histórico sucumbe por causa das chuvas e descaso do poder público: a Casa de Bem Bem, construída em 1850, na rua Barão de Melgaço, também caiu em dezembro de 2017.

Em 2019, foi a vez da Gráfica Pêpe, construída no século XIX, ir a óbito. Outro imóvel também foi prejudicado com a chuva que caiu nesta segunda-feira. A loja Atmosfera, na rua Galdino Pimentel, teve uma parte da fachada desmoronada por conta da água. Conforme a gerente do comércio, que não quis se identificar, o desabamento aconteceu na madrugada - o que evitou que pedestres se machucassem. Não houve danos materiais na loja. Mas pela manhã, ao chegar para trabalhar, diversos lojistas reclamaram que a água entrou em seus estabelecimentos.

