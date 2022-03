Regional 15/03/2022 15:12 Homem é assassinado a tiros na frente do pai em Colíder Foto por: Nortão Online/Carlos Mingarelli O ex-presidiário Jaderson Bezerra Lopes, de 31 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (15) em Colíder. A vítima, conhecida como “Diabo Loiro”, estava chegando na casa de seu pai quando foi abordada pelos criminosos em uma motocicleta. Segundo a Polícia Civil do Município, assim que desceu do veículo Jaderson foi atingido por um tiro no pescoço e caiu no chão. Testemunhas relataram aos investigadores que os criminosos também atiraram contra o pai da vítima, que estava recebendo o filho. No entanto, os disparos não chegaram a atingi-lo. Após o crime, a dupla fugiu na mesma moto e, até o momento, nenhum deles foi preso. A Polícia Civil relatou à reportagem que Jaderson tinha diversas passagens criminais tanto em Colíder quanto em Sinop. A natureza dos crimes não foi especificada, porém a vítima havia sido solta cerca de seis meses atrás depois de cumprir pena no Município. A motivação do homicídio ainda será investigada pelos policiais. O corpo de Jaderson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer os exames de necropsia. O resultado da perícia da Politec irá ajudar na identificação da dinâmica do crime. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.

Voltar + Regional