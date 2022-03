Regional 15/03/2022 16:26 G1MT Em nova manifestação ao STJ, MP diz ter provas contra prefeito de Cuiabá Segundo o MPE, Emanuel Pinheiro tinha conhecimento das ilegalidades cometidas da Saúde e que era beneficiado com os crimes. Por fim, destaca que o chefe de gabinete de Emanuel Pinheiro, Antônio Moreal Neto, usava cartões dele e de Márcia Pinheiro, e que tinha feito inúmeras compras com eles. Em férias O prefeito de Cuiabá entrou de férias nesta segunda-feira (14) e vai passar 14 dias afastado das funções. Enquanto isso, O Ministério Público de Mato Grosso enviou nessa segunda-feira (14) uma nova manifestação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para embasar o pedido de afastamento do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), do cargo, e aponta que há provas de que ele liderou um esquema de contratações irregulares na Secretaria de Saúde do município. O recurso contra o prefeito deve ser julgado nesta quarta-feira (16) pelo STJ. A defesa do prefeito disse que ainda não foi notificada e que só vai se manifestar depois de ser intimado e ter acesso aos documentos anexados ao processo. O MP argumenta que as planilhas apreendidas na casa do prefeito e conversas de celular demonstram que ele tinha pleno conhecimento e total controle das contratações temporárias tidas como ilegais. Segundo o MPE, provas obtidas durante a investigação mostram que Emanuel e a primeira-dama, Márcia Pinheiro, comandavam as contratações ilegais e os pagamentos de 'prêmio-saúde', em quantia aleatória e, de acordo com a indicação política, bem como para fins não republicanos, como a tentativa de comprar silêncio de servidor. O Ministério Público diz ter constatado a existência de um esquema de emissão de notas fiscais de compra de medicamentos com valores a maior para pagar diferença de 'prêmio saúde', bem como desvio de verbas de suprimento de fundo. O 'prêmio saúde' era pago indistintamente mesmo a pessoas que não se enquadravam nos critérios e quando se encontravam em férias ou afastadas. O MPE ainda argumenta que a concessão contrariava a regra que criou o benefício e uma decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apontava prejuízo de RS 2,7 milhões, conforme planilha apreendida na casa de Emanuel. Também argumenta que a prefeitura não pagava os valores a todos os servidores efetivos que trabalhavam na saúde e priorizava o pagamento aos servidores contratados. A contratação de mais profissionais foi contrária a uma promessa feita pelo prefeito em exercício, segundo o MP. Eram 3.202 servidores da Saúde no período investigado e 1.840 na Empresa Cuiabana de Saúde. Atualmente, são 3.565 servidores na Secretaria Municipal de Saúde e 1.803 na Empresa Cuiabana de Saúde. Outros argumentos apresentados é que o prefeito teria permitido o filho e amigos a furar a fila da vacinação contra Covid-19 em Cuiabá, além da ligação entre o chefe de gabinete do prefeito e uma empresa ligado a casos de corrupção na Secretaria de Saúde. Por fim, destaca que o chefe de gabinete de Emanuel Pinheiro, Antônio Moreal Neto, usava cartões dele e de Márcia Pinheiro, e que tinha feito inúmeras compras com eles. Em férias O prefeito de Cuiabá entrou de férias nesta segunda-feira (14) e vai passar 14 dias afastado das funções. Enquanto isso, o cargo será ocupado pelo vice-prefeito, José Roberto Stopa (PV). Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, na semana passada, Emanuel disse que não tirava férias há cinco anos, desde que assumiu o cargo. Afastamento Emanuel chegou a ficar mais de um mês afastado do cargo por causa dessas denúncias de falhas na Saúde, entre outubro e novembro de 2021. Ele teria tentado atrapalhar as investigações e não teria demonstrado interesse em por fim às ilegalidades. Além do prefeito, foram afastados em uma operação da Polícia Civil a secretária-adjunta de Governo e Assuntos Estratégicos, Ivone de Souza, o chefe de gabinete e a primeira-dama. Todos foram afastados de suas funções, e o chefe de gabinete foi preso temporariamente, mas já foi liberado. Os pedidos de busca e apreensão e de sequestro de bens também atingiram o ex-coordenador de Gestão de Pessoas da prefeitura, Ricardo Aparecido Ribeiro.

