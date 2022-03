Regional 16/03/2022 08:26 Gazeta Digital Sorriso: Mulher quase decepa mão do marido após ser espancada Conforme a vítima, ela estava sendo espancada e usou uma faca para se defender. A mulher quase decepou a mão do companheiro na noite desta segunda-feira (14) no bairro Jardim Tropical, em Sorriso. Conforme a vítima, ela estava sendo espancada e usou uma faca para se defender. Logo após o fato, ambos foram levados a Unidade de Pronto Atendimento para avaliação. A mulher foi ouvida pela polícia e informou que agiu em legítima defesa. Ela sofreu uma lesão na região da cabeça. Um boletim de ocorrência foi registrado e o suspeito ouvido, pelos investigadores da delegacia de Polícia Civil.

