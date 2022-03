Regional 16/03/2022 08:54 Só Notícias/Kelvin Ramirez Carreta cai em vala de escoamento às margens da BR-163 em Sinop e cabine fica parcialmente submersa A Scania vermelha, placa de Boituva (SP), saiu da pista e caiu em uma vala de escoamento de água, há pouco, no quilômetro 833 às margens da BR-163. O motorista assinou o termo de recusa de atendimento médico da concessionária que administra a rodovia. O cavalo mecânico parcialmente submerso na água. Devido as chuvas intensas durante a madrugada, havia um acúmulo de água no local. Em nota, a assessoria da concessionária afirmou que a via marginal norte está interditada naquele trecho devido o alagamento. O local fica próximo onde uma viatura do Corpo de Bombeiros, também caiu na vala de escoamento, no mês passado. Uma equipe de resgate da Rota do Oeste dos Bombeiros retirou o militar do veículo, na ocasião.

Voltar + Regional