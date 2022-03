Regional 16/03/2022 10:12 Governo de MT repassa R$ 3 milhões para construção de farmácia e laboratório em Carlinda O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), pactuou o repasse de R$ 3 milhões ao município de Carlinda, para a construção de uma farmácia e Laboratório Municipal. A medida contribuirá para a melhor estruturação da Atenção Primária no município. Os projetos arquitetônicos da Farmácia e do Laboratório foram elaborados pela equipe técnica da Superintendência de Obras da SES-MT e fornecidos à gestão municipal. “Para que os serviços de Saúde do Estado funcionem, é necessário que a Atenção Básica dos municípios estejam funcionando bem. Carlinda é um município pequeno, que precisava dessas estruturas para ter uma Saúde mais resolutiva. Estamos felizes em poder ajudar e acreditamos que a gestão municipal executará as construções de forma séria, beneficiando a população do município”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Conforme pactuado, o Estado já repassou R$ 1,5 milhão ao município de Carlinda. A outra parcela será repassada a medida em que a obra avançar. “Esse projeto me emociona, é lindo, será um cartão postal do município. É um investimento que vem para o nosso povo, é um benefício para a nossa população”, disse a prefeita de Carlinda, Carmelinda Martines. De acordo com a Prefeitura de Carlinda, os projetos serão licitados e executados após o término da licitação.

