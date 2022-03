Regional 16/03/2022 16:23 PRF apreende drogas em Sinop/MT Na manhã de hoje (16.03), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na BR 163, município de Sinop/MT, quando deu ordem de parada a um veículo de cor cinza ocupado por dois indivíduos. Durante a fiscalização, foi solicitado ao condutor que abrisse o porta-malas a fim de que a equipe da PRF pudesse verificar a regularidade dos equipamentos obrigatórios do veículo, momento em que foi possível ver uma bolsa dentro desse compartimento. Indagado sobre o que havia dentro da bolsa, o condutor informou que se travava de ferramentas. Ao ser feita a verificação, foram encontrados 10 tabletes de drogas. Nesse momento, os ocupantes do veículo evadiram-se, sentido a um matagal localizado próximo à rodovia. Diante disso, a equipe de policiais realizou buscas com o apoio de outras equipes no intuito de localizar os indivíduos, entretanto, não foi possível encontrá-los. Diante das informações obtidas foi constatado, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas. Foram apreendidos cerca de 5 kg de maconha, o qual foi encaminhado junto ao veículo à Delegacia de Polícia Judiciária.

