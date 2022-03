Renan Kalel Vilas Boas Andrade, 17 anos, foi achado morto na manhã desta quarta-feira (16), com o corpo parcialmente carbonizado e com sinais de tortura no matagal de um terreno baldio no bairro Jardim Celeste, em Cáceres (225 km de Cuiabá).

A informação é que o menor estava desaparecido desde terça-feira (15), quando saiu da casa onde morava no bairro Cavalhada ao receber uma ligação. Por volta das 10h desta quarta, investigadores da Polícia Civil receberam a informação de onde estaria o cadáver do adolescente. No local, ele foi achado amordaçado e com as mãos e pés amarrados.

Além disso, foram encontradas perfurações pelo corpo, possivelmente, provocadas por faca. O cadáver ainda estava parcialmente carbonizado. Renan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia.

Ainda não se sabe o que motivou o crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.