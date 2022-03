Regional 17/03/2022 06:18 Só Notícias Rio transborda e cobre trecho da BR-163 em Sinop Foto: Reprodução Uma forte chuva que caiu em Sinop hoje fez o rio Curupi transbordar e inundar um trecho da BR-163, no quilômetro 843, próximo a antiga Agroquímica, sentido Itaúba. A tubulação não suportou dar vazão ao grande volume e a água alagou a pista. O tráfego não chegou a ser interditado, mas veículos e caminhões passam lentamente. Esta noite o volume da água passando de um lado para outro na pista diminuiu. No final da tarde foi mais intenso. Em Sinop, outros pontos também ficaram alagados. Na Estrada Luciene, cujo acesso é pela Judith, na região da MT-423 (trecho conhecido como pé de galinha), a tubulação não conseguiu dar vazão e a via desmoronou. O tráfego está totalmente interditado. Já na estrada Adalgisa, um “córrego transbordou sobre a ponte, causando interdição”. Equipes da secretaria de Obras foram ao local, solicitaram sinalização e estão orientando os moradores até que o volume de água diminua, permitindo a retomada do tráfego. Na estrada Célia, proximidades da MT-423, também houve desmoronamento na lateral e em outro trecho a água passou sobre a via. Essa estrada e a Luciene passaram a ter movimento mais intenso nos últimos dias, devido à interdição da 423, que acabou desmoronando. Nas proximidades da Adalgisa, na estrada Cirineu Coan, um córrego também transbordou e tomou a via (nas proximidades passa o rio Curupi). Outra via que apresentou problemas é a da Gleba, onde a tubulação está exposta. Também na região da rodovia que liga Sinop-Cláudia, na estrada Felícia, onde passa o Ribeirão Selma, a água também está sobre a via. Apesar do volume de água, alguns motoristas ainda passam pelos locais. Na BR-163, uma Scania vermelha, placa de Boituva (SP), saiu da pista e caiu em uma vala de escoamento de água, no quilômetro 833. O motorista assinou o termo de recusa de atendimento médico da concessionária que administra a rodovia.

