Regional 17/03/2022 08:27 MT Esporte Competição de futsal em Paranaita irá distribuir 5.5 mil em premiação Com o fim das restrições, o município de Paranaita irá promover no final de semana a 1ª Copa Tapajós de Futsal no naipe masculino. O evento acontece nos dias 19 e 20 de março no Ginásio Jayme Campos e irá distribuir R$ 5.5 mil reais em premiação, sendo 4 mil para o campeão e 1.5 mil para o vice. As equipes interessadas poderão fazer contato pelo fone (66) 99596/4883 (66) 99713-7906. O evento é uma promoção da Prefeitura Municipal através do Departamentos de Esportes recém criado pela atual administração. A Secretaria de Esportes, que era comandada pelo professor e ex-vereador Elvis Pedroso foi extinta e agora esta inclusa como departamento, junto a Secretaria Municipal de Educação.

