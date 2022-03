Na última terça-feira (15), um evento realizado na Agência Municipal de Trânsito de Paranaíta, marcou o lançamento do procedimento de emissão da Carteira de Habilitação através da secretaria de Trânsito e Segurança, conduzida por Joirço da Silva.

A partir de agora o município de Paranaíta passa a realizar o processo administrativo, processual e também de renovação para emissão de Carteira Nacional de Habilitação, um momento muito importante para os cidadãos paranaítenses, que terão mais tempo e menos desgaste para acompanhar de perto este processo, pois antes tinham dificuldades devido ao deslocamento até o município de Alta Floresta e até mesmo empecilhos burocráticos para fazer todo procedimento.

“A partir de hoje os cidadãos de Paranaíta não precisam mais se deslocar para Alta Floresta ou qualquer outro Município para fazer o processo de CNH, renovação, inclusão de atividade remunerada para condutores profissionais, nós temos já implantado o sistemas de provas teóricas e digitais que são as provas de primeira Habilitação, para reciclagem do condutor aqueles que estiverem suspensos, condutores de transportes especializados, como de combustíveis, cargas individuais, motoristas de ambulâncias, todos que precisam de um cursos especifico ou cursos que precisam de uma prova, já está implantada, além disso, Paranaíta poderá fazer a coleta de imagens inicialmente em foto 3×4. Até Junho esperamos será implantando o sistema digital que o Detran desenvolveu junto com a MTI, que está iniciando os testes no Ciretran, e o objetivo do Governador Mauro Mendes é expandir o atendimento que é a mesma visão do Presidente do Dentran Gustavo Lobo Vasconcelos”. Falou o Diretor de Habilitação Dentran/MT Alessandro Alencar de Andrade.

“Para a gente ficou muito bom porque tínhamos que nos deslocar do Município para ir para Alta Floresta pegando taxi, gastando um dia de serviço, para nós ficava muito difícil, agora aqui em Paranaíta facilitou demais nossa vida, tive uma pontuação boa na prova, quero agradecer a todos vocês que buscaram esse benefício, gostei bastante”. Comentou o morador de Paranaíta Matheus Oliveira.

“Quem ganha com esse procedimento é a população de Paranaíta, porque vimos nossos clientes comentar que ontem realizaram as provas aqui, às vezes tinham que se deslocar perdiam o dia todo e hoje não, o cidadão sai do seu serviço em questão de no máximo uma hora na qual realiza a prova de 1° habilitação, e a de renovação cerca de 20 minutos ele será atendido, e resolverá seu problema na renovação de CNH deixando de gastar com transportes”. Secretário de Trânsito e Segurança Pública Joirço da Silva.

“Esse é um Governo que está trazendo resultados, uma equipe fantástica através do Governador Mauro Mendes que está atendendo os municípios, não adianta nada nós termos estrutura em nossa cidade se o governo não está preparado lá, hoje temos um governo preparado, eu falo isso em todas as Secretarias, Segurança, Saúde, Infraestrutura entre outras, então esse Convênio e a parceria entre Governo de Estado e o Município de Paranaíta veio facilitar a vida dos nossos cidadãos, que deslocavam até Alta Floresta várias vezes para adquirir sua CNH, e hoje fazemos tudo por aqui”. Finalizou o Gestor de Paranaíta Osmar Moreira.