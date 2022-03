Regional 18/03/2022 18:34 Jovem procurado pela Justiça de Ponta Porã tem prisão cumprida em Sinop Um foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta sexta-feira (18.03), no município de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). O jovem de 22 anos estava com mandado de prisão em aberto, decretado pelo juízo da Comarca de Ponta Porã (MS), pelo crime de tráfico internacional de drogas. Conforme apurado, o processo criminal contra o suspeito é referente ao ano de 2018, ocasião em que ele foi preso com entorpecentes trazido do Paraguaia para o Brasil. Durante diligências investigativas os policiais civis descobriram que o jovem estava na cidade, bem como conseguiram abordar o procurado em uma loja no bairro Jardim das Violetas. Após cumprimento da ordem judicial, o jovem foi conduzido até a Central de Flagrantes de Sinop para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

