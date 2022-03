Regional 19/03/2022 07:48 Reporter-MT PF faz operação em três municípios de MT e destrói maquinários de garimpeiros Polícia Federal, em operação conjunta com a PRF, o Exército Brasileiro, FUNAI, Força Nacional e CIOPAER, deflagra a operação *ALFEU V*, com o objetivo de desocupar o garimpo ilegal na Terra Indígena Sararé, localizada entre os municípios de Conquista D´Oeste, Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, no estado do Mato Grosso. Indígenas da etnia Nambikwara são pressionados há 30 anos por garimpo ilegal de ouro na região. Os policiais cercaram a Terra Indígena e bloquearam os acessos a fim de coibir a prática ilegal do garimpo. Mais de 100 agentes públicos das diversas forças atuam na operação no momento, incluindo aeronaves e embarcações públicas. O objetivo da Polícia Federal é apreender as máquinas utilizadas no processo de garimpo e identificar os responsáveis e ocupar a região, de forma a fazer cessar a atividade garimpeira e evitar uma nova onda de mineração irregular na terra indígena. Destaca-se que a operação é subdividida em duas fases. A primeira fase se iniciou às 6 horas, neste sábado, 19 de março, e será finalizada segunda-feira, às 6 horas. Essa fase é constituída pela busca de maquinários utilizados no garimpo ilegal, bem como a destinação desses equipamentos, se for o caso, para as prefeituras da região. A segunda fase será composta pela destruição e inutilização dos maquinários os quais forem inviáveis a retirada da área do garimpo. A decisão de destruição dos maquinários é da 2ª Vara de Justiça Federal de Cáceres. O garimpo ilegal promove a destruição da vegetação local, a contaminação dos rios com mercúrio (utilizado na separação do ouro), além de alterar o fluxo das águas na região. A Polícia Federal tem trabalhado na preservação da fauna e flora brasileira, protegendo as terras públicas da união e coibindo crimes ambientais, como o desmatamento, a extração ilegal de minério e a usurpação de bens da união.

Voltar + Regional