Regional 20/03/2022 07:02 G1MT Motorista fica preso às ferragens em acidente na MT-242 Os dois veículos seguiam sentido Nova Ubiratã (MT), quando o caminhoneiro escutou um barulho alto e viu pelo retrovisor que um carro havia batido na traseira do caminhão. Um carro de passeio bateu na traseira de um caminhão, nessa sexta-feira (18), no km 44 da MT-242, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, e o motorista do veículo ficou preso às ferragens. Os dois automóveis seguiam na rodovia sentido Nova Ubiratã (MT). De acordo com a Polícia Civil, o caminhoneiro relatou que seguia na pista quando escutou um barulho muito alto e achou que teria estourado um dos pneus do caminhão. Ele olhou pelo retrovisor e viu que o carro havia batido na traseira do caminhão, saindo para fora da estrada. Segundo o caminhoneiro, o motorista do carro estava preso às ferragens e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o homem. A polícia informou que o motorista do caminhão aguardou no local até a chegada das equipes médicas e policial. A vítimas foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Sorriso. A Polícia Civil investiga o acidente

