Regional 20/03/2022 07:09 Fiscalização encontra remédios vencidos em Sinop Uma fiscalização dos vereadores de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) encontrou medicamentos vencidos na Secretaria Municipal de Saúde. Eles chegaram ao depósito após denúncias de moradores. Por meio de nota a Câmara de Vereadores confirmou a fiscalização em que "havia alguns vencidos e outros prestes a vencer, remédios utilizados para tratamento contra tabagismo e contraceptivos". Segundo os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde os remédios venceram por causa da pandemia, já que "os programas que atendem a distribuição não foram realizados por medida de segurança". Sem esses programas, foi relatado aos vereadores que não foi possível fazer com que os medicamentos chegassem aos pacientes, tendo em vista os "cuidados para evitar a transmissão do coronavírus". Por causa do risco dos medicamentos, eles serão incinerados, conforme determinação do Ministério da Saúde. (Com informações da assessoria)

