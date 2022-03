Prefeitura de Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá) passa a divulgar o Boletim Coronavírus semanalmente sob a justificativa dos baixos índices de contaminação pela covid-19 no município. A divulgação, a partir do 21 de março, será todas as segundas-feiras, às 14h00, pelos canais oficiais do município. No Boletim Coronavírus, deve constar todos os dados sobre a doença dos últimos 7 dias.

Desde janeiro deste ano, devido ao crescente índice de casos ativos, o boletim estava sendo emitido diariamente. Desde o início das publicações do Boletim Coronavírus, em 20 de março de 2020, já são 680 edições do informativo. O Executivo atribui à campanha de vacinação a redução de infecção da doença.

O noletim de Lucas do Rio Verde segue as informações e protocolos da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde e pode ser acessado no site: www.lucasdorioverde.mt.gov.br.